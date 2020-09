Ivan Rakitic keert terug bij Sevilla. De winnaar van de Europa League meldt dinsdag dat de middenvelder overkomt van FC Barcelona en tekent tot medio 2024.

De 32-jarige Rakitic is de eerste speler die vertrekt bij Barcelona sinds Ronald Koeman het voor het zeggen heeft. De oud-bondscoach van Oranje heeft naar verluidt ook Luis Suárez, Arturo Vidal en Samuel Umtiti laten weten dat ze weg mogen. Sterspeler Lionel Messi stuurt zelf aan op een vertrek uit Camp Nou.

Sevilla betaalt slechts 1,5 miljoen euro voor Rakitic, zo meldt Barcelona. Via prestatiebonussen kan er nog 9 miljoen bovenop dat bedrag komen.

Rakitic was eerder tussen 2011 en 2014 al actief voor Sevilla. De 106-voudig international van Kroatië speelde daarvoor bij FC Basel uit zijn geboorteland Zwitserland en het Duitse Schalke 04.

Bij Barcelona was Rakitic erg succesvol met vier landskampioenschappen en vier nationale bekers. In 2015 won hij met de Catalanen de Champions League, in de finale tegen Juventus (3-1) maakte hij de openingstreffer.

Bij Sevilla wordt Rakitic ploeggenoot van Luuk de Jong. De Kroaat won in zijn eerste periode bij de Zuid-Spaanse club in 2014 de Europa League. Die prijs won Sevilla ook in 2015, 2016 en afgelopen seizoen.