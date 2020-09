PSV heeft woensdag de komst van Philipp Max afgerond. De linksback komt voor ongeveer 8 miljoen euro over van FC Augsburg en via bonussen kan die transfersom oplopen tot een kleine 10 miljoen euro.

De 26-jarige Duitser arriveerde dinsdag in Eindhoven, waar hij met succes de medische keuring doorstond. Hij tekent een contract tot medio 2024 in het Philips Stadion.

Max is na Lars Unnerstall en Timo Baumgartl de derde Duitse speler in de selectie van PSV. Met trainer Roger Schmidt en zijn assistenten Lars Kornetka, Jörn Wolf en Yann-Benjamin Kügel heeft de Eindhovense ploeg dit seizoen een overwegend Duitse staf. Bovendien werd onlangs de Zwitserse doelman Yvon Mvogo overgenomen van Bundesliga-club RB Leipzig.

De aanwezigheid van Schmidt speelde voor Max mee in keuze voor PSV. "In de voorbije weken heb ik Schmidt een paar keer gesproken", zegt de voormalig jeugdinternational bij de bekendmaking van zijn transfer op de website van PSV. "Zijn manier van voetbal spreekt me erg aan. Net als de club PSV. Ze spelen hier altijd om de prijzen en dat wil ik ook. Het totaalplaatje klopt voor mij."

Max was sinds het seizoen 2015/2016 actief bij Augsburg. De verdediger, die soms ook op het middenveld speelt, maakte vorig seizoen liefst acht treffers in de Bundesliga. "Philipp voegt naast zijn verdedigende kwaliteiten en drang naar voren ook routine toe en dat kunnen wij goed gebruiken", vertelt technisch manager John de Jong.

Max mogelijk directe tegenstander Robben bij debuut

In 2016 was Max onderdeel van de Duitse olympische ploeg die zilver won op de Spelen in Rio de Janeiro. Hij is de zoon van enkelvoudig Duits international Martin Max, die in 2000 en 2002 topscorer werd van de Bundesliga, en speelde in de jeugd van Bayern München en Schalke 04.

Na Mvogo is Max de tweede aanwinst voor PSV deze zomer. De club was al enige tijd op zoek naar een linksback, terwijl in deze voorbereiding geregeld middenvelder Mauro Junior op die positie speelde.

PSV speelt nog vriendschappelijk tegen Viktoria Köln (donderdag) en MSV Duisburg (volgende week dinsdag), voordat het op 13 september met een uitwedstrijd tegen FC Groningen aan de Eredivisie begint. Max is bij die wedstrijd mogelijk de directe tegenstander van Arjen Robben.