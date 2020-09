PSV gaat in de derde voorronde van de Europa League op bezoek bij Nomme Kalju uit Estland, Mura uit Slovenië of het Deense AGF Aarhus. Willem II wacht mogelijk een thuiswedstrijd tegen het Schotse Rangers FC. Dat heeft de loting op het hoofdkantoor van de UEFA in Zwitserland dinsdag uitgewezen.

Willem II werd maandag in de tweede voorronde al gekoppeld aan het Luxemburgse Progres Niederkorn. De wedstrijd wordt op 17 september in Luxemburg gespeeld.

De winnaar van dat duel speelt op 24 september thuis tegen Lincoln Red Imps uit Gibraltar of de Schotse club Rangers, die wordt gecoacht door de voormalige topmiddenvelder Steven Gerrard.

PSV stroomt in tegenstelling tot Willem II in bij de derde voorronde en had een beschermde status bij de loting. Nomme Kalju speelt eerst nog op 10 september tegen Mura, waarna de winnaar van dat duel het opneemt tegen AGF Aarhus.

De Deense ploeg is op papier de sterkste opponent van de drie voor PSV. Aarhus werd vorig seizoen derde in de Deense Superliga en had toen op huurbasis de beschikking over Kevin Diks, die is teruggekeerd naar Fiorentina.

Zowel PSV als Willem II moet bij winst in de derde voorronde ook nog een play-off overleven voor een plek in de groepsfase. De loting daarvan wordt later verricht.

AZ rekende in de tweede voorronde na verlenging af met Viktoria Plzen. (Foto: Pro Shots)

AZ speelt in play-offs CL eerst uit tegen Gent of Wien

AZ speelt in een eventuele play-off van de Champions League eerst uit tegen KAA Gent of Rapid Wien. De Alkmaarders moeten eerst nog de derde voorronde zien door te komen, waarin ze op 15 of 16 september uit tegen Dynamo Kiev spelen.

De winnaar van dat duel speelt in de play-offs (die in tegenstelling tot de derde voorronde wel over twee wedstrijden gaat) op 22/23 en 29/30 september tegen de winnaar van KAA Gent tegen Rapid Wien.

Maandag was al duidelijk dat AZ tegen de Belgen of Oostenrijkers zou gaan spelen in een eventuele play-off. De andere mogelijke tegenstander (het Russische Krasnodar) kon namelijk wegens politieke spanningen niet aan het Oekraïense Dynamo Kiev gekoppeld worden.

Als AZ verliest van Kiev, dan is het al zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Ook Feyenoord zal komend seizoen uitkomen in de groepsfase van dat toernooi.