PEC Zwolle heeft zich dinsdag versterkt met een spits. De Eredivisionist neemt de twintigjarige Serviër Slobodan Tedic voor één seizoen op huurbasis over van Manchester City.

Tedic staat sinds begin dit jaar onder contract bij City, dat hem overnam van FK Cukaricki uit zijn geboorteland. De jeugdinternational werd in het afgelopen half jaar nog wel door City verhuurd aan Cukaricki, waarvoor hij in het voorbije seizoen zestien keer scoorde in 35 wedstrijden.

"Voor mijn ontwikkeling is het goed om in de Eredivisie te spelen. Het niveau ligt hier hoog en jonge spelers krijgen veel kansen. Mijn voorkeur ging daarbij eigenlijk meteen uit naar PEC Zwolle", zegt Tedic op de website van de Overijsselaars.

"Ik heb beelden van de club op YouTube gezien, onder meer van de laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse, en ook de gesprekken met de trainer en technisch manager voelden meteen vertrouwd. Ik heb ontzettend veel zin om hier te beginnen en de supporters trots te maken."

Technisch manager Mike Willems is blij met de komst van Tedic. "Met Slobodan hebben we een spits gecontracteerd die perfect past bij onze speelstijl. Hij is lang, atletisch en heeft een neusje voor de goal. Het doet me goed dat het is gelukt hem naar Zwolle te halen, aangezien er vele andere kapers op de kust waren."

Tedic is na Rico Strieder (FC Utrecht, was al gehuurd) en Jesper Drost (Heracles Almelo) de derde nieuweling bij PEC. Hij is de opvolger van Lennart Thy, die naar Sparta Rotterdam vertrok. PEC begint de Eredivisie op 12 september met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.