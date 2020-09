Slechts vier Ajax-spelers waren duurder dan Donny van de Beek, die woensdag voor vijf seizoenen tekende bij Manchester United. De topclub uit de Premier League betaalt 39 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder.

De transfersom van Van de Beek kan via bonussen zelfs nog oplopen naar 44 miljoen euro. Nu moet hij de derde plaats laten aan Davinson Sánchez, die in 2017 voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrok en Hakim Ziyech, waar Chelsea eerder dit jaar 40 miljoen euro voor betaalde.

Matthijs de Ligt (voor 85 miljoen naar Juventus) en Frenkie de Jong (voor 75 miljoen naar FC Barcelona) blijven de grootste uitgaande transfers van de Amsterdamse club.

Deze vijf oud-Ajacieden zijn tevens de vijf duurste Eredivisie-spelers aller tijden. Voormalig PSV'er Memphis Depay (die net als Van de Beek naar Manchester United vertrok) is met 34 miljoen euro de nummer zes in die lijst.

Duurste uitgaande Ajax-transfers 1. Matthijs de Ligt (85 miljoen) naar Juventus

2. Frenkie de Jong (75 miljoen) naar FC Barcelona

3. Hakim Ziyech (40 miljoen) naar Chelsea

4. Davinson Sánchez (40 miljoen) naar Tottenham Hotspur

5. Donny van de Beek (39 miljoen) naar Manchester United

6. Arek Milik (32 miljoen) naar Napoli

7. Klaas-Jan Huntelaar (27 miljoen) naar Real Madrid

8. Wesley Sneijder (27 miljoen) naar Real Madrid

9. Davy Klaassen (27 miljoen) naar Everton

10. Luis Suárez (26 miljoen) naar Liverpool

Van de Beek zesde basisspeler uit halve finale CL die vertrekt

Met het vertrek van Van de Beek verliest Ajax zijn zesde basisspeler van het team dat in het voorjaar van 2019 nog bijna de finale van de Champions League bereikte.

Van het elftal dat met 2-3 van Tottenham Hotspur verloor, zijn naast de eerder genoemde Van de Beek, De Ligt, De Jong en Ziyech ook Lasse Schöne en Kasper Dolberg vertrokken uit de Johan Cruijff ArenA. Dat geldt ook voor Joël Veltman en Daley Sinkgraven, die op die avond in mei 2019 als invaller in het veld kwamen.

Voor Manchester United is Van de Beek geen recordaankoop. Dertien keer betaalde de Engelse topclub meer voor een speler. Paul Pogba, op het United-middenveld een van de concurrenten van de Oranje-international, is met 105 miljoen euro de duurste aanwinst in de geschiedenis.