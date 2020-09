De Graafschap is met een overwinning begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Mike Snoei versloeg FC Den Bosch maandag in een doelpuntrijk duel op de Vijverberg met 4-2.

De Graafschap kon de status van de titelkandidaat in de eerste helft nog niet waarmaken. De thuisploeg ontsnapte een aantal keer aan een tegentreffer, maar kwam op slag van rust door een kopbal van Toine van Huizen uit een corner toch op voorsprong.

Nadat Den Bosch in de 53e minuut langszij was gekomen door een eigen doelpunt van Julian Lelieveld, schakelde De Graafschap een tandje bij. Daryl van Mieghem zette de Doetinchemmers na een uur spelen op voorsprong, waarna Elmo Lieftink er bijna direct daarna 3-1 van maakte.

Het brak het verzet van Den Bosch, waarna invaller Jonathan Opoku tien minuten voor tijd met een droge knal voor de 4-1 zorgde. Jizz Hornkamp maakte de stand voor de bezoekers nog wat draaglijker.

De Graafschap stond vorig seizoen tweede in de Keuken Kampioen Divisie op het moment dat de competitie vanwege de coronapandemie definitief werd stopgezet. De ploeg zag daarmee een directe promotieplek in rook opgaan.

Het duel tussen Den Bosch en De Graafschap was het laatste duel in de over vier dagen (en verschillende tijdstippen) uitgesmeerde eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior en NAC, die begonnen met een 6-1-zege op respectievelijk Jong PSV en Jong AZ, delen de koppositie.

