Het verblijf van middenvelder Razvan Marin bij Ajax blijft beperkt tot één seizoen. De Roemeens international maakt de overstap naar Cagliari, dat hem eerst een jaar huurt en hem vervolgens tot medio 2024 definitief vastlegt.

De 24-jarige Marin kwam vorig jaar zomer voor zo'n 12 miljoen euro over van Standard Luik. Hij had in België een topseizoen achter de rug, maar kon die lijn in Amsterdam niet doortrekken.

Marin stond in de eerste duels van het seizoen nog regelmatig in de basis, maar raakte zijn plek kwijt. Hij kwam tot slechts zeventien officiële duels, vooral als invaller. Naar verluidt betaalt Cagliari 10 miljoen euro voor hem.

Ajax nam eerder deze zomer al afscheid van Hakim Ziyech, Joël Veltman, Ryan Babel, Bruno Varela, Benjamin van Leer en Sven Botman. Ook Kik Pierie en Danilo Pereira vertrokken, maar worden verhuurd.

Vermoedelijk laat ook Donny van de Beek de Johan Cruijff ArenA op korte termijn achter zich. De 23-jarige middenvelder is naar verluidt rond met Manchester United, dat zo'n 45 miljoen euro voor hem betaalt.

Het Ajax van trainer Erik ten Hag heeft met zeven zeges uit acht oefenduels een vrijwel vlekkeloze voorbereiding op het nieuwe seizoen achter de rug. Op zondag 13 september is Sparta Rotterdam de eerste tegenstander in de Eredivisie.