Ronald Koeman start het seizoen met FC Barcelona in La Liga op 27 september thuis tegen Villarreal. De eerste Clásico tegen Real Madrid staat gepland voor 25 oktober, in Camp Nou.

Dat blijkt uit het speelschema van de Spaanse competitie, dat maandag werd onthuld. Het seizoen in Spanje gaat op 13 september van start.

Omdat FC Barcelona deze maand nog actief was in de Champions League, komen de Catalanen de eerste twee speeldagen nog niet in actie. Die duels (tegen Elche en Athletic Club) worden begin 2021 ingehaald.

Ook Atlético Madrid en Sevilla stromen pas bij de derde speelronde in. Atlético strandde net als FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Sevilla won, mede dankzij twee doelpunten van Luuk de Jong in de finale tegen Internazionale, de Europa League.

Koeman werd eerder deze maand aangesteld als trainer van FC Barcelona. Dat gebeurde een paar dagen na de blamerende 8-2-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München, wat het ontslag van Quique Sétien inluidde.

Het is nog onduidelijk met welke selectie Koeman aan de competitie gaat beginnen. De voormalig bondscoach wil doorselecteren bij de ploeg die vorig seizoen geen prijzen pakte. Bovendien aast sterspeler Lionel Messi op een vertrek.