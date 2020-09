Feyenoord laat in de eerste drie thuiswedstrijden van het Eredivisie-seizoen zo'n dertienduizend supporters per keer toe. De vijftienvoudig landskampioen heeft dat maandag in overleg met de gemeente Rotterdam besloten.

Bij de duels met FC Twente, ADO Den Haag en Sparta Rotterdam geldt net als bij de oefenwedstrijden van de afgelopen weken in De Kuip een mondkapjesplicht.

Het aantal van dertienduizend betekent dat per wedstrijd ongeveer een derde deel van de Feyenoord-seizoenkaarthouders aanwezig kan zijn. De club maakt op een later moment informatie over de verkoop bekend.

De eerste thuiswedstrijd tegen FC Twente is op zondag 20 september. ADO komt een week later naar Rotterdam en op zondag 18 oktober is de stadsderby tegen Sparta in De Kuip.

Feyenoord is de tweede topclub die informatie geeft over de aanwezigheid van supporters in de eerste competitieduels. Eerder liet PSV weten dat bij de eerste vier Eredivisie-wedstrijden in het Philips Stadion steeds 6.500 toeschouwers worden toegelaten.