Virgil van Dijk benadrukt dat de spelers van Oranje Ronald Koeman niets kwalijk nemen. De captain zegt dat ze de keuze van de trainer, die deze maand het Nederlands elftal verruilde voor FC Barcelona, begrijpen en dat het respect onverminderd groot blijft.

"Je kan het stuk voor stuk aan de spelers vragen en niemand zal zeggen dat hij teleurgesteld is in Koeman. We gunnen hem dit van harte", aldus Van Dijk maandag op een persconferentie van Oranje in Zeist. "We weten hoe groot Koemans droom was om ooit trainer te worden van Barcelona en ik ben blij voor hem dat dat gelukt is."

De 29-jarige Van Dijk, die met Koeman contact had rond diens overgang naar Barcelona, heeft ook niet geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. "Hij heeft me persoonlijk gebeld, maar het is iets wat hij met zijn familie besloten heeft en dat is goed. Het had geen zin om hem om te praten of wat dan ook. Nogmaals, het is mooi dat zijn droom uitkomt. Ik snap dat hij deze kans pakt."

De verdediger van Liverpool vindt het wel jammer, omdat hij zeer tevreden was over de samenwerking met Koeman. "Iedereen die Koeman kent, weet wat hij uitstraalde. Hij was een bondscoach met respect van iedereen. En dat respect is er nog steeds. Het klopte gewoon, het klikte met de spelers en dus waren we graag met hem doorgegaan. Maar het is niet anders."

75 Lodeweges en Van Dijk nemen Koeman plotseling vertrek niet kwalijk

'Niet leuk als hij Barcelona had afgezegd'

Dwight Lodeweges, die naast Van Dijk aanschoof op de persconferentie en de tijdelijke opvolger is van Koeman, vertelde dat ook hij begrip heeft voor de keuze van de inmiddels oud-bondscoach. "Ik schrok toen ik het hoorde en ben niet blij met de situatie, maar ik begrijp het wel", aldus Lodeweges, die de assistent was van Koeman.

"Ik kijk terug op een mooie samenwerking. Ronald liet veel dingen aan ons over, hij had veel vertrouwen in de staf. En als zo'n man dan de kans krijgt om zijn droom waar te maken, dan mag je niet teleurgesteld in hem zijn. Ik zou het eerder niet leuk vinden als hij Barcelona weer had afgezegd. Zo'n kans krijg je niet nog een keer."

Aanstaande vrijdag zit Lodeweges voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank bij Oranje tijdens de Nations League-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Polen. Volgende week maandag is Italië de tegenstander en ook dat duel wordt in Amsterdam gespeeld. De volgende interlandperiode is in oktober en de kans is groot dat de KNVB dan een permanente opvolger voor Koeman gevonden heeft.