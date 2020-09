Vurnon Anita heeft maandag een contract tot het einde van het seizoen getekend bij RKC Waalwijk. De oud-Ajacied was in de afgelopen weken al op proef bij de Eredivisionist.

"Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC.

De 31-jarige Anita speelde tussen 2005 en 2012 voor Ajax, waarmee hij twee keer kampioen werd. In de jaren die volgden, kwam de drievoudig Oranje-international uit voor Newcastle United, Leeds United, Willem II en CSKA Sofia, waar hij zijn contract eerder dit jaar liet ontbinden.

Eerder op maandag nam RKC al middenvelder Ayman Azhil op huurbasis over van Bayer Leverkusen. Het aantal versterkingen deze zomer staat op zes: eerder werden keeper Kostas Lamprou, verdedigers Ahmed Touba en Thierry Lutonda en aanvaller James Efmorfidis vastgelegd.

Mogelijk wordt na Anita nóg een oud-Ajacied en tevens ex-international van Oranje vastgelegd. De 32-jarige rechtsback Gregory van der Wiel traint al een tijdje mee in Waalwijk en hoopt ook op een contract.