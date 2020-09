De spelersgroep van het Nederlands elftal wordt betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, zo vertelde Virgil van Dijk maandag op de persconferentie van Oranje in Zeist. De aanvoerder is blij dat de spelers een stem krijgen en hoopt dat de weg die is ingezet onder de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman wordt doorgetrokken.

"We hadden met de spelersraad al een meeting gepland met de KNVB en daarin hebben we het over de huidige situatie gehad", zegt Van Dijk in de aanloop naar de Nations League-wedstrijden tegen Polen (4 september) en Italië (7 september).

"Je bent dan heel open met elkaar. Het was een luchtig en eerlijk gesprek. Maar uiteindelijk is het de directie die de keuze moet maken. Wij willen wel heel graag op dezelfde voet verder, we zijn heel tevreden met de huidige staf."

Van Dijk doelt daarmee ook op interim-bondscoach Dwight Lodeweges, die Oranje onder zijn hoede krijgt totdat er een definitieve oplossing is. Een definitieve aanstelling van Lodeweges als eindverantwoordelijke lijkt geen optie.

"Daar is geen sprake van", zei Lodeweges, die naast Van Dijk zat op de persconferentie. "Het is de bedoeling dat er iemand anders komt. Het zou mooi zijn als dat zo snel mogelijk gebeurt, maar het moet geen overhaaste beslissing zijn. Het moet wel de juiste man zijn."

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges blikte op de persconferentie in Zeist vooruit op de komende interlands. (Foto: Pro Shots)

'Logisch dat naam van Van Gaal wordt genoemd'

Bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach zingt ook de naam van Louis van Gaal rond. De 69-jarige trainer is al vier jaar niet meer actief als trainer, maar de NOS meldde zondag dat hij open staat voor een derde termijn.

Van Dijk begrijpt dat de naam van Van Gaal is gevallen, maar heeft geen specifieke voorkeur voor de oud-trainer van onder meer Ajax, AZ, Barcelona en Manchester United.

"Ik heb nog nooit met Louis van Gaal gewerkt", aldus de 29-jarige Van Dijk, die voor het WK van 2014 (als speler van Celtic) buiten de Oranje-selectie van Van Gaal viel. "Ik kan daar dus vrij weinig over zeggen. Persoonlijk heb ik zijn naam niet genoemd, maar dat neemt niet weg dat hij heel veel betekend heeft voor het Nederlands voetbal. Dus ik snap wel dat zijn naam wordt genoemd in de media."

Ook Lodeweges werd gevraagd naar een eventuele terugkeer van Van Gaal bij Oranje. "Van Gaal is een vakman, hij heeft een geweldige staat van dienst", zei de oud-trainer van clubs als sc Heerenveen en FC Groningen. "En natuurlijk heb ik ook mijn voorkeuren, maar het is niet aan mij. Het gaat erom dat de KNVB overtuigd is van de keuze."

Het Nations League-duel met Polen vrijdag wordt de eerste interland van interim-bondscoach Lodeweges. De wedstrijd in een lege Johan Cruijff ArenA begint om 20.45 uur.