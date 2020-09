ADO Den Haag heeft maandag opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De nummer zeventien van het afgelopen Eredivisie-seizoen haalt Ricardo Kishna transfervrij binnen en huurt middenvelder Dante Rigo van PSV.

De 25-jarige Kishna tekent een prestatiecontract tot het einde van het seizoen, met een optie op nog een jaar. Hij komt over van Lazio en speelde tussen 2017 en 2019 al op huurbasis voor ADO, al kwam hij toen door zwaar blessureleed tot slechts twee competitieduels.

Volgens de oud-speler van Ajax en het Franse Lille voelt zijn contract bij ADO als thuiskomen. "Voetbal staat bij mij altijd op één en dat geldt ook voor ADO Den Haag. Ik kom hier met twee doelen: wedstrijdfit worden en van waarde zijn voor deze mooie club. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken."

Kishna kreeg de laatste weken meerdere aanbiedingen. "Maar ik wilde direct weer naar ADO Den Haag. Ik ken er veel mensen en het voelt vertrouwd. Het is gewoon mijn club. Dat ADO nu weer op natuurgras speelt, maakt mij nóg blijer met mijn terugkeer."

Rigo opnieuw verhuurd door PSV

Iets later op maandag maakte ADO ook de komst van Rigo bekend. De 21-jarige middenvelder werd vorig seizoen al door PSV verhuurd aan Sparta Rotterdam en zal nu dus tijdelijk in Den Haag gaan spelen.

"Dante is een middenvelder die multifunctioneel is en bij Sparta heeft laten zien dat hij voetballend een meerwaarde kan zijn voor iedere Eredivisie-club", aldus Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO. "Dante is een technische speler met een fijne traptechniek."

Kishna en Rigo zijn al de twaalfde en dertiende nieuweling voor het ADO van de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic. Daar staat het vertrek van negen spelers tegenover, onder wie clubiconen Tom Beugelsdijk (naar Sparta Rotterdam) en Lex Immers, die maandag bij NAC Breda tekende.

ADO begint de competitie op 13 september met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Dante Rigo tijdens zijn presentatie in Den Haag. (Foto: ADO Den Haag)