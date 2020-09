Lex Immers heeft maandag een tweejarig contract getekend bij NAC Breda. De ervaren middenvelder komt over van ADO Den Haag, waar zijn verbintenis afgelopen week in goed overleg werd ontbonden. RKC Waalwijk versterkte zich met middenvelder Ayman Azhil.

Bij Eerste Divisionist NAC wordt Immers herenigd met Maurice Steijn, die van 2011 tot 2014 trainer was van ADO Den Haag en nu voor de groep van de Brabanders staat. In de beginperiode van Steijn was Immers aanvoerder van de Hagenaars.

"Met Lex halen we een speler met veel ervaring", zegt Steijn op de site van NAC. "Daarnaast is hij iemand die de jonge jongens in een team verder wil helpen. Hij heeft veel betere aanbiedingen gekregen en afgeslagen, omdat hij NAC een schitterende club vindt. Een buitenkans als deze kunnen we natuurlijk niet laten liggen."

Het zag er een week geleden nog naar uit dat Immers komend seizoen voor ADO zou spelen, want de aanvallende middenvelder stond daar nog tot medio 2022 onder contract en wordt gezien als icoon van de club. Hij speelde, verdeeld over twee periodes (2007-2012 en 2017-2020), acht seizoenen in de hoofdmacht van ADO.

De 34-jarige Immers kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Feyenoord, Cardiff City en Club Brugge. Hij heeft 305 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij 63 keer scoorde en 37 assists leverde. Immers moet NAC komend seizoen helpen aan promotie naar het hoogste niveau.

"Ik heb onwijs veel zin om samen met NAC te knokken en de strijd aan te gaan", zegt Immers. "Het vertrouwen in deze groep en staf is erg groot. Maurice en Mattijs (Manders, red.), in combinatie met een club als deze, hebben mij over de streep getrokken. Ik geloof echt in het verhaal en het plan van NAC."

RKC huurt Azhil van Leverkusen

De negentienjarige Azhil trainde maandag voor het eerst mee bij RKC. De middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Bayer Leverkusen.

Azhil zat afgelopen seizoen zes keer op de bank bij het eerste elftal van Leverkusen, maar trainer Peter Bosz liet hem niet debuteren.

Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC, is erg content met het binnenhalen van de jonge Duitser. "Mede door de goede contacten met Bayer Leverkusen is het ons gelukt om Ayman komend seizoen naar RKC Waalwijk te halen. Ayman staat al enkele jaren te boek als een zeer talentvolle speler binnen de opleiding van Bayer Leverkusen."