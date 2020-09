Ajax heeft woensdag het vertrek van Donny van de Beek naar Manchester United bevestigd. De middenvelder maakt voor 39 miljoen euro (exclusief bonussen) de overstap naar 'The Red Devils' en tekent daar een contract voor vijf jaar.

Van de Beek, die met rugnummer 34 gaat speler als eerbetoon aan voormalig ploeggenoot Abdelhak Nouri, heeft in zijn verbintenis een optie voor een zesde seizoen opgenomen. De transfersom kan via bonussen zelfs nog oplopen naar 44 miljoen euro.

"Ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe ongelooflijk het is om een kans te krijgen bij een club met zo'n geweldige historie", zegt hij op de website van Manchester United. "Ik ben er klaar voor om de volgende stap in mijn carrière te zetten en op het hoogste niveau te spelen. Er is geen groter podium dan United."

Het zag er al enige tijd naar uit dat Van de Beek komend seizoen niet meer in het shirt van Ajax zou spelen. De Oranje-international, die eerder in verband werd gebracht met Real Madrid, deed afgelopen zaterdag vanwege transferperikelen niet mee in de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-1-zege).

Het contract van Van de Beek bij Ajax liep nog door tot medio 2022. De in Nijkerkerveen geboren middenvelder begon in 2008 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte eind 2015 zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Hij speelde in totaal 175 officiële duels voor Ajax en kwam daarin 41 keer tot scoren.

Van de Beek derde basiskracht die vertrekt bij Ajax

In het seizoen 2018/2019 beleefde Van de Beek zijn hoogtepunt door met Ajax de landstitel en de TOTO KNVB Beker te veroveren en de halve finales van de Champions League te bereiken, waarna nog de winst van de Johan Cruijff Schaal volgde. In 2017 deed Van de Beek al als invaller mee in de verloren Europa League-finale tegen United.

Van de Beek is al de derde vaste kracht die bij Ajax vertrekt. Eerder kozen ook Hakim Ziyech (Chelsea) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) voor een buitenlands avontuur. Linksback Nicolás Tagliafico en doelman André Onana worden ook nog altijd in verband gebracht met een transfer.

Voor Manchester United is Van de Beek de eerste grote aankoop voor komend seizoen. De tienvoudig international wordt bij de Premier League-club ploeggenoot van landgenoot Timothy Fosu-Mensah.