De vrouwen van Olympique Lyon keken kort nadat ze voor de vijfde keer op rij de Champions League hadden gewonnen al naar de toekomst. Ze hebben hun zinnen gezet op de zesde toernooiwinst op rij, waarmee ze het record van de roemruchte mannenploeg van Real Madrid uit de jaren vijftig zouden verbeteren.

"We hebben het record geëvenaard, nu willen we het ook verbeteren", zei aanvoerder Wendie Renard tegen CANAL+. "Wat we ook winnen, persoonlijk ben ik nooit tevreden. Reken maar dat we er volgend seizoen weer zullen staan."

Lyon, met Shanice van de Sanden als invaller, was in de finale in San Sebastian met 3-1 overtuigend te sterk voor VfL Wolfsburg, waar Dominique Janssen een basisplaats had. De Franse ploeg won de Champions League sinds 2011 al zeven keer.

Drie speelsters die zondag op het veld stonden, maakten alle eerdere successen ook mee. Naast Renard waren dat doelvrouw Sarah Bouhaddi en spits Eugénie Le Sommer.

Eugénie Le Sommer, Wendie Renard en Sarah Bouhaddi wonnen de Champions League voor de zevende keer. (Foto: Pro Shots)

'Elk jaar komen er nieuwe clubs die ons willen verslaan'

"We zijn supertrots, dit is een heel bijzondere prestatie", zei Bouhaddi in een eerste reactie tegen CANAL+.

"Dat we worden vergeleken met het Real Madrid van Di Stéfano (Alfredo Di Stéfano, red.) is een mooie beloning, maar wij zijn gewoon Olympique Lyon. Niemand zal ons verslaan. Elk jaar komen er weer clubs die de Champions League willen winnen, maar wij doen het steeds opnieuw."

Trainer Jean-Luc Vasseur vertelde op de persconferentie dat hij zijn ploeg vooraf had gewezen op het record van Real Madrid, dat tussen 1956 en 1960 de Europa Cup I vijfmaal op rij won.

"Het geeft veel voldoening dat dit gelukt is. De speelsters zijn al een paar jaar bezig om geschiedenis te schrijven. En ik denk dat ze er nog niet klaar mee zijn", aldus Vasseur. "Ik wil voorzitter Jean-Michel Aulas bedanken. Hij was een van de eersten die het vrouwenvoetbal serieus nam door erin te investeren."

Aanvoerder Wendie Renard met de Champions League-beker. (Foto: Pro Shots)

President Macron looft Olympique Lyon

De Franse president Emmanuel Macron sprak op Twitter zijn waardering voor de prestatie van Lyon uit. "Legende is niet voor niets een vrouwelijk woord. Gefeliciteerd Lyon, met de magnifieke vijfde opeenvolgende Champions League-winst."

"Opnieuw was het een Duits-Franse finale, maar dit keer won Frankrijk", doelde de president op de CL-finale bij de mannen, waarin Paris Saint-Germain moest buigen voor Bayern München.