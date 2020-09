Olympique Lyon heeft zondag voor de vijfde keer op rij de Champions League bij de vrouwen gewonnen. De ploeg van aanvaller Shanice van de Sanden was in San Sebastian met 3-1 te sterk voor het VfL Wolfsburg van Dominique Janssen.

In het Reale Seguros Stadium kwam Lyon na een klein half uur spelen op voorsprong via Eugénie Le Sommer. Vlak voor de pauze verdubbelde Saki Kumagai de marge voor de club uit Frankrijk. Alexandra Popp deed na rust nog wat terug, maar Sara Björk Gunnarsdóttir besliste het duel een paar minuten voor tijd.

Olympique Lyon heeft de Champions League bij de vrouwen nu zeven keer gewonnen. Dat lukte de ploeg van trainer Jean-Luc Vasseur eerder in 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 en 2019. De Fransen verloren de eindstrijd in 2010 en 2013. Voor Van de Sanden is het haar derde Champions League.

Het was de vierde keer dat Lyon en Wolfsburg (twee titels) tegenover elkaar stonden in de finale van het grootste Europese clubtoernooi. Lyon was in 2016 en 2018 ook al te sterk voor de Duitsers in de eindstrijd.

Eugénie Le Sommer schreeuwt het uit nadat ze Olympique Lyon op voorsprong heeft gezet. (Foto: Pro Shots)

Van de Sanden valt in, Janssen basis

Olympique Lyon verscheen zonder Van de Sanden aan de aftrap. De 27-jarige Oranje-international begon, net als de afgelopen twee Champions League-duels voor Lyon, op de bank. Bij Wolfsburg had verdediger Janssen wel een basisplaats.

Titelverdediger Lyon was op voorhand al de favoriet en maakte die status waar. De zeventienvoudig Frans kampioen nam direct het initiatief en opende binnen het half uur de score. Een schot van Le Sommer werd in eerste instantie nog gekeerd door Wolfsburg-keeper Friederike Abt, maar de rebound van de Lyon-aanvaller ging wel binnen.

Lyon bleef daarna dreigender en kwam vlak voor rust ook op 0-2. Kumagai bedacht zich niet en schoot een afvallende bal van ruim 20 meter hard in de hoek. De eindstrijd leek beslist, maar Wolfsburg kwam na een uur spelen terug in de wedstrijd. Popp reageerde attent op een mislukt schot van Ewa Pajor en kopte de aansluitingstreffer binnen.

Wolfsburg jaagde in het vervolg van de tweede helft nog op de gelijkmaker, maar kwam niet meer tot echt grote kansen. Van de Sanden viel in de 87e minuut in bij Lyon en kon een minuut later direct juichen: Gunnarsdóttir veranderde van dichtbij een schot met succes van richting: 3-1.