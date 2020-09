Donny van de Beek verruilt Ajax naar alle waarschijnlijkheid voor Manchester United, zo meldden onder meer De Telegraaf en VI zondag. De Amsterdammers zouden een transfersom van 45 miljoen euro inclusief bonussen ontvangen voor de 23-jarige middenvelder.

Volgens de Nederlandse media hebben Van de Beek en United zondagavond een mondeling akkoord bereikt over een contract tot medio 2025. De verwachting is dat Ajax en United komende week tot een overeenstemming komen.

Van de Beek ontbrak zaterdag en zondag al in de selectie van Ajax voor de oefenduels met Eintracht Frankfurt (2-1-zege) en Union Berlin (2-2). Trainer Erik ten Hag bevestigde na de ontmoeting met Frankfurt dat dit was vanwege transferontwikkelingen.

Het was toen nog niet bekend om welke club het ging. Van de Beek stond naar verluidt ook in de concrete belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid, maar hij gaat in op de avances van United, dat begin juni al contact zou hebben gezocht de middenvelder.

Van de Beek op de tribune bij het oefenduel tussen Ajax en Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Ajax wil meewerken aan transfer

Van de Beek mag deze zomer een transfer maken van Ajax. Directeur spelerszaken Marc Overmars liet hem eerder weten dat de hoofdstedelingen meewerken aan een vertrek als de juiste prijs voor hem wordt betaald.

De Gelderlander speelt vanaf zijn elfde levensjaar bij Ajax. Hij debuteerde in 2015 in het eerste elftal en speelde 175 wedstrijden, waarin hij 41 doelpunten maakte en 34 assists leverde. Hij won met Ajax één landstitel (2019), de KNVB-beker (2019) en de Johan Cruijff Schaal (2020).