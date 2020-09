Ajax heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondag afgesloten met een 2-2-gelijkspel tegen Union Berlin. In een lege Johan Cruijff ArenA kwamen vooral spelers in actie die normaal gesproken buiten de basis zullen vallen.

Bij rust was het 1-0 door een treffer van gelegenheidsaanvoerder Carel Eiting, waarna Union Berlin vroeg in de tweede helft toesloeg via Christian Gentner en Marius Bülter. Jurgen Ekkelenkamp zorgde voor de eindstand.

Mooi nieuws voor Ajax was het meespelen van David Neres, die na blessureleed voor het eerst in maanden weer in de basis stond. De Braziliaanse aanvaller deed, waarschijnlijk zoals afgesproken, iets meer dan een half uur mee.

De basisformatie van Ajax kwam zaterdagavond al in actie tegen Eintracht Frankfurt. Door treffers van Quincy Promes en Mohammed Kudus werd het 2-1, wat de zevende overwinning op rij betekende.

Eerder werden RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1), Wolfsberger AC (0-2), Red Bull Salzburg (1-4), Holstein Kiel (5-2) en Hertha BSC (1-0) al verslagen door de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ajax begint het Eredivisie-seizoen op zondag 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Een week later komt RKC naar Amsterdam.