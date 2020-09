Jong Ajax en FC Volendam hebben zondag niet weten te winnen in de openingsspeelronde van de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 0-4 van Roda JC en de Volendammers speelden met 2-2 gelijk op bezoek bij Telstar.

Jong Ajax stond halverwege op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Roland Alberg (knappe volley) en na rust werd de stand alleen maar pijnlijker door treffers van Jordy Croux (strafschop), Kees Luijckx (kopbal) en Niek Vossebelt (dropkick).

Bijzonder was dat Jong Ajax met het jongste elftal (gemiddelde leeftijd was 18 jaar en 170 dagen) ooit aantrad in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Mitchell van der Gaag moest veel spelers afstaan voor het oefenduel van Ajax met Union Berlin (2-2).

Volendam kwam nog wel terug van een 2-0-achterstand door doelpunten van Nick Doodeman (oog in oog met doelman) en Zakaria El Azzouzi (kopbal), nadat Ilias Bronkhorst na geklungel van de bezoekers Telstar op 1-0 én 2-0 had gebracht.

Bij FC Dordrecht-Go Ahead Eagles en Almere City-MVV Maastricht werd er zondag niet gescoord (0-0). Maandag wordt de eerste speelronde afgesloten met De Graafschap-FC Den Bosch.

Eerder dit weekend waren er al zeges voor FC Eindhoven (1-2 tegen Jong FC Utrecht), SC Cambuur (2-0 tegen NEC), Excelsior (1-6 tegen Jong PSV), Helmond Sport (1-2 tegen TOP Oss) en NAC Breda (6-1 tegen Jong AZ).

