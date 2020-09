Zlatan Ibrahimovic speelt ook komend seizoen bij AC Milan. De 38-jarige Zweedse aanvaller zet spoedig zijn handtekening onder een nieuw contract bij de gevallen Italiaanse grootmacht.

"Alles is uiteindelijk opgelost en ik ben nu terug bij de club waar ik me thuis voel", zegt Ibrahimovic zondag in een filmpje van AC Milan, waarin is te zien hoe hij aankomt op het vliegveld in Milaan.

"Ik heb altijd gezegd dat ik hier niet als mascotte ben. Ik ben hier om het team, de trainer en de club te helpen. Milan moet terug naar waar het hoort. We hebben het de afgelopen zes maanden goed gedaan, maar we hebben niets gewonnen."

Ibrahimovic kwam in januari over van Los Angeles Galaxy. Hij werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met een terugkeer naar Zweden, waar hij naar verluidt aan de slag kon bij Hammarby IF, waar hij mede-eigenaar van is.

'Ibracadabra' maakte een prima indruk in zijn tweede periode bij AC Milan, waar hij eerder tussen 2010 en 2012 actief was. Hij maakte in twintig wedstrijden elf doelpunten en leverde bovendien vijf assists.

AC Milan steeg sinds de komst van Ibrahimovic van de twaalfde naar de zesde plaats. De ploeg van trainer Stefano Pioli plaatste zich daarmee voor de tweede voorronde van de Europa League, die volgende maand op het programma staat.