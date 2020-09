Chelsea-manager Frank Lampard hoopt dat Hakim Ziyech niet te lang aan de kant zal staan met de blessure die hij zaterdag opliep. De van Ajax overgekomen spelmaker viel uit bij zijn officieuze debuut.

De 27-jarige Ziyech moest zich tijdens de 53e minuut van het oefenduel met Brighton & Hove Albion laten vervangen nadat hij kort daarvoor al een blessurebehandeling had ondergaan.

"Hij heeft wat last van zijn knie. We zullen moeten afwachten wat er precies aan de hand is. Hopelijk valt het mee. Hij speelde in ieder geval heel goed. Zijn acties en passes waren soms geweldig", aldus Lampard.

De oefenwedstrijd in Brighton eindigde in 1-1. Ziyech leidde het vroege openingsdoelpunt van Timo Werner - de spits maakt eveneens zijn officieuze Chelsea-debuut - in met een fraaie pass.

Ziyech en Werner zijn twee van de grote zomeraankopen van Chelsea, dat zich verder versterkte met verdedigers Thiago Silva, Ben Chilwell en Malang Sar. Mogelijk komt ook Bayer Leverkusen-vedette Kai Havertz nog naar Stamford Bridge.

Het is nog niet bekend of de start van het Premier League-seizoen in gevaar is voor Ziyech. Chelsea gaat op 14 september in de eerste speelronde wederom op bezoek bij Brighton.