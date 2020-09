PSV-trainer Roger Schmidt was zaterdag erg tevreden na de 0-4-zege op Hertha BSC. Zijn ploeg overtuigde voor het eerst in de voorbereiding met het pressiespel dat de Duitse trainer voor ogen heeft.

"Het was een goede wedstrijd, we hebben zeventig minuten zelfs erg goed gespeeld. De 20 à 25 minuten voor rust waren niet zo goed", zei Schmidt tegen FOX Sports.

"Daar hebben we het in de rust over gehad en daarna ging het weer heel goed", oordeelde de coach. "In balbezit ging het erg goed, maar ook bij balverlies."

Schmidt was vooral blij dat zijn aanvallers er goed in slaagden om hoog druk te zetten. "Ik heb de offensieve spelers moeten overtuigen dat ze hard moeten werken. Als het pressingspel goed gaat, dan kunnen zij veel goals maken. Ik ben blij met deze beloning vandaag."

Opstelling PSV Mvogo; Hendrix (90' Rigo), Teze, Boscagli, Mauro; Rosario (78'Sadílek), Thomas (89' Piroe); Ihattaren (46' Gutiérrez), Malen, Gakpo, Bruma (41' Lammers).

Debuterende doelman Mvogo houdt de nul

PSV speelde zaterdag voor het eerst met Yvon Mvogo. De Zwitserse keeper is mede vanwege zijn voetballende kwaliteiten voor twee seizoenen gehuurd van RB Leipzig.

"Ik denk dat hij blij is dat hij de nul geeft gehouden", zei Schmidt. "Het is heel belangrijk dat hij zijn nieuwe teamgenoten en onze speelstijl goed leert kennen. Deze wedstrijd zal hem veel vertrouwen geven."

Mvogo zelf was content met zijn eerste optreden onder de lat bij PSV. "Ik probeerde zo simpel mogelijk te spelen. Ik moet zeggen dat het team me erg goed geholpen heeft. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld."

In aanloop naar de competitiestart op 13 september tegen FC Groningen plande PSV nog een extra oefenduel in, op 8 september tegen MSV Duisburg.

Drie dagen eerder spelen de Eindhovenaren nog tegen Viktoria Köln. Die tegenstander vervangt VfL Bochum, dat zich wegens een coronabesmetting terugtrok voor de oefenwedstrijd.