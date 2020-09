Na Feyenoord is ook Werder Bremen niet van plan om een speler af te staan aan Jong Oranje voor de komende interlands. De club ziet het niet zitten om de van Manchester United gehuurde Tahith Chong naar Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) af te laten reizen.

Jong Oranje speelt op 4 september tegen Jong Belarus , waar het aantal coronabesmettingen flink is gestegen. Het land geldt als risicogebied.

Bij terugkomst zou Chong vijf dagen in quarantaine moeten, waardoor hij de officiële seizoensstart zou missen. Eerder liet Feyenoord al weten dat het de opgeroepen Justin Bijlow om dezelfde redenen niet naar Jong Oranje wil laten gaan.

Een woordvoerder van de KNVB laat aan NU.nl weten dat de voetbalbond in gesprek is met de betreffende clubs en wereldvoetbalbond FIFA. "De inzet is dat beide spelers gewoon afreizen naar Zeist", zegt hij.

Overheid beslist snel over uitzonderingsregel

Daarnaast laat de woordvoerder weten dat de overheid begin volgende week beslist over een uitzonderingsregel voor sporters, zoals dat eerder al voor de spelers van het 'grote' Oranje werd gedaan. Ze hoeven niet in quarantaine bij terugkomst.

De KNVB zei eerder al dat er veel maatregelen worden getroffen als de spelers arriveren in Zeist. De spelers leven in een bubbel, reizen met eigen charters en bussen en worden veelvuldig op COVID-19 getest.

Het EK-kwalificatieduel met Jong Belarus begint vrijdag om 18.00 uur in Zhodino. Vier dagen later speelt Jong Oranje in Almere (aftrap: 20.00 uur) een wedstrijd tegen Jong Noorwegen, eveneens in het kader van de EK-kwalificatie.