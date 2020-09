Arsenal heeft zaterdag de Community Shield gewonnen. De winnaar van de FA Cup won in een leeg Wembley in Londen na strafschoppen van regerend landskampioen Liverpool.

Het is voor Arsenal de zestiende Community Shield in totaal en de eerste sinds 2017, toen de 'Gunners' eveneens na strafschoppen te sterk waren voor stadgenoot Chelsea. Daarmee staat Arsenal tweede op de lijst met meeste zeges in de strijd om de Engelse Super Cup. Alleen Manchester United (21) legde vaker beslag op de schaal.

Met het winnen van de strijd tussen de landskampioen en de winnaar van de FA Cup heeft de ploeg van manager Mikel Arteta de eerste prijs van het seizoen binnen. De Community Shield is de traditionele seizoensopener in Engeland.

Bij Liverpool, dat afgelopen seizoen voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland werd, stonden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis. Van Dijk speelde de wedstrijd uit, terwijl Wijnaldum in de blessuretijd van de tweede helft werd gewisseld.

De strijd om de Community Shield tussen Arsenal en Liverpool werd gespeeld in een leeg Wembley. (Foto: Pro Shots)

Arsenal komt snel op voorsprong

Arsenal kwam al snel op voorsprong in de strijd om de Community Shield. Na twaalf minuten krulde Pierre-Emerick Aubameyang, de Premier League-topscorer van afgelopen seizoen, de bal fraai in de verre hoek van Liverpool-doelman Alisson Becker, die kansloos was op het schot van de Gabonees.

Liverpool nam daarop het initiatief in handen, maar het duurde tot de 73e minuut voordat de gelijkmaker viel. Invaller Takumi Minamino schoof de bal van dichtbij binnen na een carambole in het strafschopgebied van Arsenal. In het slotkwartier kwamen beide teams niet meer tot scoren, waardoor een strafschoppenreeks moest volgen om tot een winnaar te komen.

Na vier benutte penalty's was Rhian Brewster de eerste en enige speler die miste vanaf 11 meter. De speler van Liverpool trof de lat, waarna Arsenal geen fout maakte en Aubameyang de beslissende strafschop tegen de touwen zag schieten.