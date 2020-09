Ajax blijft maar winnen in de voorbereiding. Zonder Donny van de Beek, die niet speelde vanwege transferperikelen, maar met doelman André Onana die zijn rentree maakte wonnen de Amsterdammers zaterdag ook van Bundesliga-club Eintracht Frankfurt: 2-1. PSV zegevierde tegen Hertha BSC.

De oefenwedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt stond vooral in het teken van de afwezigheid van Van de Beek, die de club na twaalf jaar lijkt te verlaten voor een transfer naar FC Barcelona of Manchester United. De 23-jarige middenvelder zat op de tribune om te voorkomen dat hij een blessure opliep.

Een heugelijk moment voor trainer Erik ten Hag was de terugkeer van Onana. De doelman, die net als Van de Beek in verband wordt gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maakte zijn eerste minuten van het seizoen na een enkelblessure die hem enkele weken uit de roulatie hield. Hij speelde de hele wedstrijd.

Ajax kwam al snel op voorsprong tegen Eintracht Frankfurt. Quincy Promes was het eindstation van een vloeiende aanval en rondde keurig af. Na rust verdubbelde invaller en nieuweling Mohammed Kudus de voorsprong van de Amsterdammers. Miljoenenaankoop Antony legde de bal met zijn hak fraai breed op Kudus, die voor een leeg doel binnenschoof. Eintracht Frankfurt vond vlak daarna via André Silva de aansluiting met Ajax, maar verder dan dat kwamen de Duitsers niet.

Dankzij de zege op Eintracht Frankfurt is Ajax na zeven duels nog altijd ongeslagen in de voorbereiding. De Nederlandse recordkampioen won eerder ook al van RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1), Wolfsberger AC (0-2), Red Bull Salzburg (1-4), Holstein Kiel (5-2) en Hertha BSC (1-0).

Cody Gakpo ontvangt de felicitaties van zijn ploeggenoten na zijn treffer tegen Hertha BSC. (Foto: Getty Images)

PSV boek ruime zege op Hertha BSC

Ook PSV maakt een steeds betere indruk in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren wonnen eerder op zaterdag met 0-4 van Hertha BSC.

PSV reisde speciaal naar Berlijn af voor de oefenwedstrijd tegen de Bundesliga-club en trad vanaf de aftrap aan met doelman Yvon Mvogo, die dinsdag nog werd gepresenteerd als nieuwe versterking. Hij wordt voor twee seizoenen gehuurd van het Duitse RB Leipzig.

Met debutant Mvogo onder de lat begon de ploeg van trainer Roger Schmidt uitstekend aan het oefenduel met de nummer tien van de Bundesliga van afgelopen seizoen en dat resulteerde vlak voor rust in de openingstreffer van Donyell Malen. Hij verraste Hertha-verdediger en oud-PSV'er Karim Rekik en werkte de 0-1 binnen.

Ook na rust domineerde PSV de oefenwedstrijd. Dankzij een eigen doelpunt van Niklas Stark werd het al in de 46e minuut 0-2, waarna Cody Gakpo en Sam Lammers de overige treffers voor hun rekening namen.

Het is voor PSV de derde zege in de voorbereiding. De Eindhovenaren waren eerder te sterk voor SC Verl (0-3) en KFC Uerdingen (0-3), waarna de duels met competitiegenoten Vitesse (1-1) en Willem II (1-1) in een gelijkspel eindigden. Vorige week leed PSV tegen Eintracht Frankfurt (1-2) de eerste nederlaag in de oefencampagne.