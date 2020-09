Hakim Ziyech is zaterdag bij zijn officieuze debuut voor Chelsea vroeg uitgevallen. De oud-Ajacied moest zich vroeg in de tweede helft laten vervangen in de oefenwedstrijd op bezoek bij Brighton & Hove Albion (1-1). Steven Bergwijn bezorgde Tottenham Hotspur de winst in het oefenduel met Birmingham City (1-0).

Ziyech voor ging in de 53e minuut aangeslagen naar de kant. Kort daarvoor onderging de middenvelder, die deze zomer voor 40 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Chelsea, een blessurebehandeling op het veld. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn kwetsuur is.

In de vierde minuut had Ziyech ook een aandeel in de openingstreffer van Timo Werner, die voor 55 miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig. De Marokkaan gaf de voorzet op Callum Hudson-Odoi, die de bal helemaal verkeerd raakte en hierdoor Werner de kans gaf om de score te openen.

Kort na rust kreeg Brighton, waar Joël Veltman een basisplaats had en in de rust werd gewisseld, de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Neal Maupay zag zijn strafschop echter gekeerd worden door Willy Caballero. Chelsea leek op weg naar de zege, maar in de slotminuut benutte Pascal Gross wel een penalty voor de thuisploeg.

Chelsea begint op 14 september aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Ook dan gaan 'The Blues' op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om het doelpunt van Bergwijn te bekijken.

Bergwijn matchwinner bij Tottenham

In Londen kroonde Bergwijn zich tot matchwinner bij Tottenham Hotspur-Birmingham City. De Oranje-international, die na rust in het veld kwam, vond in de laatste minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied het doel met een prachtig schot in de rechterhoek.

Het was de eerste treffer van Bergwijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat begint voor Tottenham op 13 september met een thuiswedstrijd tegen Everton.