NAC Breda en Excelsior zijn zaterdag uitstekend begonnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders versloegen Jong AZ met 6-1, de Rotterdammers waren in Eindhoven met dezelfde cijfers te sterk voor Jong PSV.

NAC had slechts een half uur nodig om het eenzijdige duel in het Rat Verlegh Stadion te beslissen. Door goals van Huseyin Dogan, Mounir El Allouchi en Finn Stokkers stond er toen al 3-0 op het scorebord.

Trainer Maurice Steijn, die in juli de ontslagen Peter Hyballa opvolgde, zag de score in zijn eerste officiële duel op de bank bij NAC na rust nog verder oplopen. Na treffers van Rogier Riera en Joshua Bohui redde Thijs Oosting vlak voor tijd de eer voor Jong AZ, waarna Nick Venema in blessuretijd te eindstand bepaalde.

NAC eindigde in het vroegtijdig afgebroken vorige seizoen als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg won toen nog wel de eerste periode, maar zakte vervolgens ver terug.

Excelsior had op De Herdgang geen kind aan Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

Excelsior walst over Jong PSV heen

Ook Excelsior had zaterdag geen kind aan een van de beloftenploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira opende het doelpuntenfestijn op De Herdgang in Eindhoven met een treffer in de vijfde minuut. Nog voor rust verdubbelde zijn ploeggenoot Joël Zwarts de voorsprong voor Excelsior.

Pas na rust kreeg de vernedering voor de beloften van PSV echt gestalte. Thomas Oude Kotte, Justin de Haas (eigen doelpunt) en Elías Már Ómarsson tilden in een tijdsbestek van een klein half uur de marge naar vijf, waarna Damian Timan de eer redde voor Jong PSV. Ómarsson verzorgde één minuut voor tijd het slotakkoord met zijn tweede treffer van de avond.

Ook Helmond Sport begon het seizoen met een een uitzege. De ploeg van trainer Willy Boessen won het Brabantse onderonsje met TOP Oss met 1-2. Jeff Stans en Arno van Keilegom scoorden namens de bezoekers, Dennis van der Heijden bracht een kwartier voor tijd de spanning terug.

In de Keuken Kampioen Kampioen Divisie werd vrijdag voor het eerst sinds 9 maart weer gespeeld met Jong FC Utrecht-FC Eindhoven (1-2) en SC Cambuur-NEC (2-0). De competitie werd in april door de coronacrisis vroegtijdig beëindigd. De KNVB riep geen kampioen uit en er vond geen promotie en degradatie plaats.