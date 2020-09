Donny van de Beek ontbreekt zaterdag bij Ajax voor het oefenduel met Eintracht Frankfurt. Trainer Erik ten Hag bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf, VI en Het Parool dat de 23-jarige aanvallende middenvelder buiten de wedstrijdselectie is gelaten vanwege transferontwikkelingen.

"Er zijn inderdaad ontwikkelingen, waardoor we besloten hem uit de selectie houden", zegt Erik ten Hag voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen de Bundesliga-club bij Ziggo Sport. "We kijken hoe dat gaat aflopen. Als er duidelijkheid is, melden we dat keurig."

De zaakwaarnemer van Van de Beek meldt aan Het Parool dat de transfer naar verwachting komende week rondkomt. Volgens De Telegraaf klinken er geluiden in Amsterdam dat de interesse van Manchester United en FC Barcelona concreter wordt.

Van de Beek zou volgens verschillende media voor de coronacrisis al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Real Madrid over een contract voor zes jaar. De Oranje-international moest naar verluidt alleen nog een medische keuring doorstaan, maar door de veranderde financiële situatie bij Real ging er een streep door de overgang.

De 23-jarige Van de Beek mag deze zomer een transfer maken van Ajax. Directeur spelerszaken Marc Overmars liet de Gelderlander eerder weten dat de club meewerkt aan een vertrek als de juiste prijs voor hem wordt betaald.

In de rust van de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC afgelopen dinsdag wilde Overmars niet kwijt of er serieuze interesse is voor Van de Beek. Wel ontkende de directeur dat de international wordt betrokken bij een mogelijke deal met Luis Suárez, die mag vertrekken bij FC Barcelona en in verband wordt gebracht met een terugkeer bij Ajax.

Donny van de Beek zat zaterdag op de tribune in de oefenwedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek speelde 175 duels voor Ajax

Van de Beek speelt vanaf zijn elfde levensjaar bij Ajax. Hij debuteerde op 26 november 2015 onder leiding van trainer Frank de Boer in de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. Sindsdien kwam hij tot 175 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 41 doelpunten maakte en 34 treffers voorbereidde.

Met Ajax won Van de Beek één landstitel (2019), de KNVB-beker (2019) en de Johan Cruijff Schaal (2020). Hij deed in 2017 als invaller mee in de Europa League-finale tegen Manchester United, die met 0-2 verloren ging. Hij speelde tot dusver tien interlands in het Nederlands elftal, waarin hij op 14 november 2017 in de oefeninterland tegen Roemenië zijn debuut maakte.

In de oefenwedstrijd tegen het Duitse Eintracht Frankfurt, dat met 2-1 werd gewonnen, maakte Andre Onana zijn rentree bij Ajax. De 24-jarige doelman, die ook in verband wordt gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maakte zijn eerste minuten na een enkelblessure.