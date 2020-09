AZ is zaterdag verrassend genoeg onderuitgegaan bij ADO Den Haag. Drie dagen na de miraculeuze ontsnapping tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League (3-1-winst na verlenging) leden de Alkmaarders een 1-0-nederlaag in de Hofstad.

Het enige doelpunt van de wedstrijd tussen AZ en ADO Den Haag kwam op naam van ADO-nieuweling Jonas Arweiler, die dit seizoen gehuurd wordt van FC Utrecht. De spits schoot hard en hoog raak op aangeven van Michiel Kramer.

AZ trad tegen ADO met bijna dezelfde elf spelers aan als in het CL-duel met Viktoria Plzen. Alleen Calvin Stengs en Ron Vlaar ontbraken in de selectie voor de oefenwedstrijd. Zij waren woensdag net op tijd klaargestoomd voor de belangrijke ontmoeting in het miljoenenbal.

Het is voor AZ alweer de vijfde nederlaag in de voorbereiding. De ploeg van trainer Arne Slot verloor ook al van KRC Genk (0-1), FC Utrecht (1-0), PEC Zwolle (0-1) en AS Monaco (0-2). Ook het duel met Keuken Kampioen Divisie-club Telstar (1-1) werd niet gewonnen. AZ zegevierde wel met 2-1 tegen OSC Lille.

Werder Bremen juicht opnieuw na een treffer tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen verliest mede door treffer Chong

FC Groningen verloor de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen mede door een doelpunt van Tahith Chong met grote cijfers. Groningen trad in het Duitse Lohne aan zonder Arjen Robben, die een week geleden zijn rentree maakte in het oefenduel met Almere City (1-1). Eerder deze week werd al besloten dat hij het duel met Werder Bremen zou laten schieten.

De oefenwedstrijd begon al vervelend voor Groningen met het uitvallen van Gabriel Gudmundsson, die per brancard van het veld moest nadat hij met zijn voet in het gras bleef haken. Vervolgens keek de ploeg van Danny Buys al na een half uur tegen een 3-0-achterstand aan.

Ook de vierde tegengoal viel nog in de eerste helft. De Nederlandse Manchester United-huurling Chong schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. De met een knieblessure kampende Davy Klaassen deed niet mee.

Eljero Elia maakte tegen PEC Zwolle zijn eerste minuten in het shirt van FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht wint bij officieus debuut Elia en Mahi

FC Utrecht boekte eerder op de dag een oefenzege op PEC Zwolle. De Domstedelingen waren met 0-2 te sterk voor de Zwollenaren. Bij de ploeg van trainer John van den Brom maakten nieuwelingen Eljero Elia en Mimoun Mahi hun officieuze debuut.

Bart Ramselaar opende al na zeventien minuten de score in Zwolle. De aanvallende middenvelder klopte op aangeven van Simon Gustafson PEC-doelman Michael Zetterer met een volley in de kort hoek. Na rust verdubbelde verdediger Emil Bergström de voorsprong met een kopbal uit een hoekschop van Odysseus Velanas.

Twee weken voor de start van de Eredivisie rouleerde FC Utrecht-trainer Van den Brom nog volop in het oefenduel met PEC. In de rust verving hij alle elf spelers en bracht hij onder anderen nieuwelingen Eljero Elia en Mimoun Mahi, die hun eerste minuten maakten sinds hun komst naar de Domstad, in het veld.

Eerder op zaterdag wist Willem II niet af te rekenen met Team VVCS, de ploeg met clubloze voetballers: 2-2. FC Emmen verloor van de Duitse amateurclub RW Essen met 1-0, terwijl ook VVV-Venlo onderuit ging tegen het Duitse SV Straelen: 0-1. sc Heerenveen leed bij Tweede Bundesliga-club VfL Osnabrück een nederlaag (2-0) en Heracles Almelo speelde thuis met 1-1 gelijk tegen MSV Duisburg, dat uitkomt in de Derde Liga. FC Twente won achter gesloten deuren wel van Holstein Kiel, met 3-2.