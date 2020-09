Leeds United heeft zaterdag het clubrecord gebroken voor Valencia-spits Rodrigo. De 29-jarige Spanjaard komt voor ruim 33,5 miljoen euro naar de Premier League-promovendus.

Tot zaterdag was Rio Ferdinand de duurste Leeds-speler ooit. De oud-topverdediger werd in het seizoen 2000/2001 voor 26 miljoen euro overgenomen van West Ham United.

Rodrigo speelde de laatste vijf jaar voor Valencia, dat hem overnam van Benfica. Bij de Spaanse club kwam hij tot 220 officiële wedstrijden, waarin hij 59 keer scoorde en 41 assists gaf. Afgelopen seizoen scoorde hij nog tegen Ajax in de Champions League.

Leeds is na zestien jaar terug in de Premier League. 'The Peacocks' werden kampioen in het Championship en hopen weer een rol van betekenis te gaan spelen op het hoogste niveau. De komst van Rodrigo moet ze daarbij helpen.

In de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw was Leeds een grootmacht in Engeland. In 1992 pakte de club de laatste landstitel voor de invoering van de Premier League en in 2001 werden de halve finales van de Champions League bereikt. Daarna zakte Leeds ver weg.