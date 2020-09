Memphis Depay wil niet speculeren over zijn toekomst bij Olympique Lyon. De aanvoerder vestigde vrijdagavond de aandacht op zich door zijn ploeg met een hattrick naar een 4-1-zege op Dijon te leiden bij de start van de Franse competitie en kreeg vervolgens vragen over een mogelijk vertrek.

"Ik focus me op Lyon. Ik kan wel dromen van grote clubs, maar ik moet gewoon hier mijn best doen, al is het wel jammer dat we dit seizoen geen Champions League spelen. Maar ik voel me hier goed", hield de 26-jarige Memphis zich na de wedstrijd op de vlakte.

De aanvaller van het Nederlands elftal, die onlangs door Spaanse media in verband werd gebracht met het FC Barcelona van de nieuwe coach Ronald Koeman, heeft nog een contract voor een jaar in Lyon.

Tot een nieuwe verbintenis is het nog niet gekomen. Als de situatie zo blijft, zal Lyon de oud-speler van PSV en Manchester United deze zomer moeten verkopen om nog iets aan hem te verdienen.

Memphis is vooral blij dat hij weer helemaal terug is na zijn zware knieblessure. "Ik wil het goede gevoel hervinden. We zijn snel van het ene naar het andere seizoen gegaan, en dat is wel raar."

Lyon speelde vorige week woensdag nog in de halve finales van de Champions League en moest vrijdag dus al aan het nieuwe Ligue 1-seizoen beginnen. De volgende wedstrijd is op 11 september, uit tegen Girondins de Bordeaux.

