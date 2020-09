Memphis Depay is in het eerste duel van Olympique Lyon in het nieuwe Ligue 1-seizoen meteen van grote waarde geweest. De Oranje-international maakte een hattrick in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Dijon.

Memphis maakte in de 39e minuut vanaf de strafschopstip de 1-1 voor Lyon, nadat Maxwel Cornet in het zestienmetergebied werd gevloerd door Ahmad Ngouyamsa. Op slag van rust zorgde de spits met een intikker ook voor de 3-1 en halverwege de tweede helft benutte hij opnieuw een penalty.

Ook gaf Memphis de voorzet bij het eigen doelpunt van Wesley Lautoa, die Lyon daarmee op voorsprong bracht. Aurélien Scheidler had met een harde schuiver in de veertiende minuut nog voor de openingstreffer van Dijon gezorgd.

Memphis maakte zijn tweede, derde en vierde treffer in een officiële wedstrijd sinds zijn rentree na een zware knieblessure. Drie weken geleden benutte hij ook een strafschop voor Lyon in de return tegen Juventus (2-1-verlies) in de achtste finales van de Champions League, waarmee hij zijn ploeg aan een plek in de kwartfinales hielp.

Memphis speelde tot een kleine twintig minuten voor tijd mee bij Olympique Lyon, waar Kenny Tete op dat moment juist binnen de lijnen kwam.

Memphis maakte twee van zijn drie goals vanaf de stip. (Foto: Pro Shots)

Lyon mist Aouar door besmetting met coronavirus

Lyon kon tegen Dijon niet beschikken over Houssem Aouar. De middenvelder kreeg vlak voor de aftrap te horen dat hij is besmet met het coronavirus, al vertoont hij geen symptomen. Hierdoor haakt Aouar ook af bij de Franse nationale ploeg, waarvoor hij voor het eerst was opgeroepen.

Aouar is al de derde Franse international die positief testte op het coronavirus. Eerder werd al vastgesteld dat Paul Pogba en Tanguy Ndombele besmet zijn met het COVID-19.

Lyon kwam vorige week niet in actie tijdens de eerste speelronde, zodat de ploeg voldoende rust kreeg na de verloren halve finale in de Champions League tegen Bayern München (0-3). Paris Saint-Germain, dat afgelopen zondag de Champions League-finale tegen Bayern (0-1) verloor, moet het eerste competitieduel nog spelen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1