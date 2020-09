SC Cambuur en FC Eindhoven hebben de eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie sinds 9 maart gewonnen. De Friezen klopten NEC vrijdagavond met 2-0 en de Brabanders waren met 1-2 te sterk voor Jong FC Utrecht.

SC Cambuur kwam op eigen veld kort na rust op voorsprong tegen NEC dankzij een treffer van Sven Nieuwpoort. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van Robin Maulun.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Robert Mühren de marge uit een strafschop. De bal ging op de stip nadat Issa Kallon in het zestienmetergebied werd gevloerd door Bart van Rooij.

Bij NEC speelde Édgar Barreto zijn eerste officiële wedstrijd sinds zijn terugkeer. De 36-jarige Paraguayaanse middenvelder besloot deze zomer na dertien jaar terug te keren in Nijmegen. Hij zat zonder club omdat zijn contract bij Sampdoria was afgelopen.

Lorenzo van Kleef viert de winnende treffer voor FC Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

FC Eindhoven boekt nipte zege bij Jong FC Utrecht

Op Sportcomplex Zoudenbalch kwam FC Eindhoven al na elf minuten op voorsprong tegen Jong FC Utrecht dankzij een doelpunt van Kaj de Rooij, die naar verluidt in de belangstelling van PSV en FC Utrecht. De negentienjarige linksbuiten schoof de bal door de benen van doelman Fabian de Keijzer.

Jong FC Utrecht kwam na rust langszij. Tim Pieters kopte een voorzet van Sylian Mokono vanaf de linkerflank eenvoudig binnen. Het was voor de aanvaller, die vorig seizoen nog met de Utrechtse amateurclub Hercules in de Derde Divisie Zondag speelde, zijn eerste treffer in het profvoetbal.

FC Eindhoven hoefde niet lang te wachten op een nieuwe voorsprong. De ploeg van trainer Ernie Brandts kreeg twintig minuten voor tijd een penalty van scheidsrechter Luca Cantineau en dat buitenkansje was wel besteed aan Lorenzo van Kleef.

De laatste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie werden gespeeld op 9 maart, toen Jong FC Utrecht-NEC en Jong AZ-SC Cambuur op het programma stonden. Vanwege de coronacrisis besloot de KNVB de competitie in april vroegtijdig te beëindigen. De voetbalbond riep geen kampioen uit en paste ook geen promotie en degradatie toe, waardoor SC Cambuur en De Graafschap naast promotie naar de Eredivisie grepen.

