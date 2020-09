Chidera Ejuke gaat sc Heerenveen na één seizoen verlaten. De 22-jarige linksbuiten maakt de overstap naar CSKA Moskou en tekent een contract voor vier jaar bij de Russische topclub, melden de Friezen vrijdag.

Volgens verschillende media is er 12 miljoen euro gemoeid met de transfer van Ejuke naar Rusland. Hij zou daarmee na Alfonso Alves (17 miljoen euro) en Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro) de duurste speler uit de clubgeschiedenis van Heerenveen worden. De Eredivisionist nam de Nigeriaan vorige zomer voor 2 miljoen euro over van het Noorse Valerenga.

Ejuke was afgelopen seizoen de smaakmaker bij de Friezen. Hij maakte in 29 officiële wedstrijden voor de ploeg van trainer Johnny Jansen tien doelpunten en bereidde zes treffers voor. Mede daardoor eindigde Heerenveen op een tiende plaats in het afgebroken seizoen in de Eredivisie.

Technisch directeur Gerry Harmstra zei dinsdag al in de Leeuwarder Courant dat hij slechts een beperkt deel van de 12 miljoen euro die de club ontvangt voor Ejuke kan uitgeven aan nieuwe spelers. "Wij krijgen het geld in termijnen. Een fiks gedeelte van de transfersom gaat terug naar onze organisatie. We hebben een operationeel verlies (vorig jaar 6,1 miljoen red.). Dat is dankzij deze transfer een klein plusje geworden."

Aanvoerder Faik vertrekt naar Saoedi-Arabië

Naast de transfer van Ejuke meldt sc Heerenveen vrijdag ook het vertrek van aanvoerder Hicham Faik. De 28-jarige middenvelder verhuist naar Al-Faisaly FC en tekent een contract voor twee jaar bij de nummer vijf van afgelopen seizoen in de Saudi Premier League, het hoogste niveau in Saoedi-Arabië.

Faik kwam vorig jaar over van het Belgische Zulte Waregem en speelde dertig officiële wedstrijden voor Heerenveen. De door ADO Den Haag opgeleide middenvelder stond eerder onder contract bij onder meer Excelsior en Roda JC.

Ejuke en Faik zijn de achtste en negende vertrekker bij sc Heerenveen. Trevor Doornbusch (Telstar), Filip Bednarek (Lech Poznan), Jordy Bruijn (NEC), Emil Frederiksen (SönderjyskE), Warner Hahn (onbekend), Daniel Höegh (onbekend) en Ricardo van Rhijn (onbekend) vertrokken ook uit Friesland, maar voor hen ontving de club geen transfersom.

Sc Heerenveen zit niet stil op de transfermarkt. De Friezen haalden vrijdag spits Henk Veerman terug na een uitstapje naar het Duitse FC. St. Pauli. Eerder werden ook al doelman Erwin Mulder (Swansea City), Joaquín Fernández (River Plate) en Sieben Dewaele (Anderlecht, huur) aan de selectie toegevoegd.