Feyenoord is vrijdag tegen de eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangelopen. De ploeg van coach Dick Advocaat ging in het Oostenrijkse Kufstein met 0-1 onderuit tegen Tweede Bundesliga-club Hamburger SV.

Manuel Wintzheimer maakte zeven minuten na rust het enige doelpunt van de wedstrijd in de Kufstein Arena. De aanvaller werd diep gestuurd en schoof de bal langs Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Steven Berghuis stond voor het eerst in de voorbereiding in de basis bij Feyenoord. De aanvoerder miste de eerste oefenduels vanwege luchtwegklachten en maakte afgelopen weekend zijn rentree in de oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg, waarin hij na een half uur in het veld kwam.

In de eerste helft was Berghuis dicht bij de openingstreffer voor Feyenoord, maar zijn stiftje werd geblokt. De aanvaller werd na iets meer dan een uur spelen gewisseld ten faveure van Luciano Narsingh.

Ook onder anderen Robert Bozeník, Jens Toornstra en Eric Botteghin kwamen na een uur in het veld bij de Rotterdammers. Bozeník kreeg enkele kansen op de gelijkmaker, maar eerst raakte hij de bal verkeerd en even later werd zijn schot geblokt.

Hamburger SV viert de treffer van Wintzheimer. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord won eerder wel van Dortmund

Feyenoord leed zijn eerste nederlaag in zes oefenwedstrijden. Eerder won de ploeg van Sparta Rotterdam (3-0), Borussia Dortmund (1-3) en MSV Duisburg (1-2), terwijl gelijk werd gespeeld tegen FC Twente (0-0) en Arminia Bielefeld (0-0).

De wedstrijd tegen HSV was de laatste van het trainingskamp in Oostenrijk, waar Feyenoord nog tot en met zondag verblijft. Afgelopen zaterdag werd in Kufstein geoefend tegen Dortmund en Duisburg en dinsdag was Arminia Bielefeld de tegenstander.

Feyenoord, dat in de afgebroken jaargang als derde eindigde, begint op 12 september aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De ploeg gaat dan op bezoek bij PEC Zwolle.

In Arnhem speelde Vitesse met 2-2 gelijk tegen Fortuna Düsseldorf. Oussama Tannane en Matusz Bero scoorden namens de thuisploeg, terwijl Oussama Darfalou (eigen doelpunt) en André Hoffmann voor de treffers van de Duitse club zorgden.