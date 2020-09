De BeNeLiga kan per jaar zo'n 400 miljoen euro aan tv-inkomsten genereren. Vrijdag kwamen de grote clubs uit Nederland en België in Eindhoven bijeen om de mogelijke komst van de competitie te bespreken.

Accountantsbureau Deloitte voerde in opdracht van de clubs (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Vitesse, Anderlecht, Club Brugge, KRC Genk, KAA Gent, Standard Luik) de afgelopen maanden een onderzoek uit naar de financiële kant van de BeNeLiga. Met die competitie hopen de clubs de aansluiting te vinden met de Europese topcompetities.

De 400 miljoen is ruim een verdubbeling van de 175 miljoen die de Eredivisie en Jupiler Pro League nu jaarlijks aan tv-inkomsten binnenhalen. Overigens gaat het wel om een schatting van Deloitte, de werkelijke inkomsten kunnen volgens het beste en slechtste scenario 100 miljoen euro hoger of lager uitvallen, zo melden diverse media in Nederland en België vrijdag.

In de BeNeLiga moeten de tien beste clubs uit Nederland en acht beste Belgische clubs het vanaf 2025 tegen elkaar gaan opnemen. De elf clubs die het initiatief hebben genomen voor de mogelijke nieuwe competitie, willen voor december een duidelijk zicht hebben op het financiële plaatje.

Projectmanager Habets moet antwoord vinden op knelpunten

Voormalig RTL-topman Bert Habets (49) werd vrijdag aangesteld als projectmanager van de BeNeLiga. Hij krijgt als opdracht om een antwoord te krijgen op de belangrijkste knelpunten.

Het is nog onduidelijk hoe de UEFA aankijkt tegen een competitie met clubs uit twee landen. Nederland en België hebben momenteel ieder vijf tickets voor de Champions League en Europa League, die willen de clubs behouden bij het eventueel samenvoegen van de competities.