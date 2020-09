Justin Bijlow is 'gewoon' opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor het duel met Jong Belarus in de EK-kwalificatiereeks. Feyenoord zou zijn 22-jarige doelman volgens het AD in eerste instantie niet willen afstaan aan de belofteploeg voor het duel in Zhodino.

Volgens de krant zouden Bijlow en zijn teamgenoot Lutsharel Geertruida van interim-bondscoach Marcel Groninger te horen hebben gekregen dat ze geschorst worden voor de eerste competitiewedstrijd van Feyenoord op 12 september tegen PEC als ze zich niet zouden melden bij Jong Oranje. Geertruida is nu niet opgenomen in de selectie.

Feyenoord wil zowel Bijlow als Geertruida niet afstaan aan Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) op 4 september, omdat het in het land zeer onrustig is na een omstreden verkiezingsoverwinning van president Alexander Loekasjenko. Ook speelde de stijging in het aantal coronabesmettingen in Belarus een rol in de afwijzende houding van Feyenoord.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB, zei tegenover de krant ook op te zien tegen de wedstrijd tegen Jong Belarus. "We hebben bij de clubs aangegeven dat we er echt alles aan doen om de veiligheid van de spelers te garanderen. We moeten voetballen. Het kan niet zo zijn dat spelers van Feyenoord thuisblijven en dat andere clubs wel spelers afstaan. Iedereen is gelijk in deze."

Ajacied Ryan Gravenberch debuteert in de definitieve selectie van Jong Oranje. (Foto: Pro Shots)

Vijf debutanten in definitieve selectie

In de definitieve selectie van Jong Oranje van Groninger, die de naar Oranje doorgeschoven Erwin van de Looi tijdelijk vervangt als bondscoach, debuteren Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Ryan Gravenberch (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Sven Botman (LOSC Lille) en Ché Nunnely (Willem II).

Net het duel met Jong Belarus op 4 september in Zhodino reist Jong Oranje naar Almere voor de interland tegen Jong Noorwegen. De jeugdploeg heeft goede papieren voor deelname aan het EK van volgend jaar in Hongarije en Slovenië. Jong Oranje staat met een maximale score (vier wedstrijden gespeeld, vier gewonnen) eerste in poule 7.