Interim-bondscoach Dwight Lodeweges vindt dat Mohamed Ihattaren als spelmaker compleet genoeg geworden is om in aanmerking te voorkomen voor het Nederlands elftal. De achttienjarige speler van PSV debuteert in de Oranje-selectie voor de Nations League-duels met Polen en Italië.

"Ihattaren heeft voor Nederland gekozen en hem willen we erbij hebben", aldus Lodeweges bij OnsOranje. "Hij kan goed voetballen en andere zaken moeten ook voor elkaar zijn, dat gaat een stuk beter. Arbeid leveren, schakelen, omgaan met teleurstellingen. Aan de bal is het geweldig."

Naast Ihattaren, die in november vorig jaar voor Nederland koos ten faveure van Marokko, zijn ook verdedigers Perr Schuurs (Ajax) en Owen Wijndal (AZ) voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het oproepen van beiden is mede ingeven door de afwezigheid van Ajacied Daley Blind, die rust nodig heeft nadat hij plotseling ter aarde stortte in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC.

"Schuurs heeft het heel goed gedaan in de laatste wedstrijd tegen Hertha, maar daarvoor heeft hij ook al stappen gemaakt. Misschien komt het een beetje vroeg, maar we waren op zoek naar een vervanger van Daley. We zijn ontzettend geschrokken. Ik zat voor de televisie en kreeg kippenvel. Die gaan we laten herstellen."

"Ik heb Wijndal zien spelen tegen Viktoria Plzen en vond dat hij een goede indruk maakte. Dat doet hij al langer. We zijn al langer geïnteresseerd in deze jongens. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen en oppakken."

Dwight Lodeweges neemt tijdelijk het stokje over van Ronald Koeman, die vertrok naar FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Mijn carrière hangt hier niet vanaf'

Voor Lodeweges wordt het Nations League-duel met Polen op 4 september zijn eerste interland als interim-bondscoach van het Nederlands elftal. De 62-jarige coach vervangt tijdelijk Ronald Koeman, die de lokroep van FC Barcelona niet kon weerstaan en na 2,5 jaar vertrok bij de KNVB. Lodeweges was de eerste assistent onder Koeman.

"Natuurlijk is het hartstikke spannend. Maar ik loop al zo'n poos mee, het is niet zo dat ik veertig ben en mijn hele carrière ergens vanaf hangt. Ik houd van voetbal en vind het prachtig om te doen. Ik vind het veldwerk het mooiste van allemaal. Het is prima dat dit erbij komt. Dat is geen probleem voor mij."

Lodeweges zegt dat er onder zijn leiding weinig gaat veranderen bij Oranje. "We gaan natuurlijk niet alles anders doen. We hebben 2,5 jaar geleden een heel mooi traject ingezet en daar hebben we allemaal een bijdrage aan gehad. Ronald was vooral aan het managen en sturen, wij zaten meer in de speelwijze en het trainingsschema. Dat ging hartstikke goed en dat gaan we doortrekken."

Na de interland tegen Polen op 4 september volgt drie dagen later de ontmoeting met Italië. Beide duels worden achter gesloten deuren gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.