Mohamed Ihattaren, Owen Wijndal en Perr Schuurs zijn vrijdag voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges heeft ook Leroy Fer en Tim Krul voor het eerst sinds lange tijd weer opgeroepen.

PSV-middenvelder Ihattaren (18) maakte in november vorig jaar bekend dat hij een interlandcarrière bij Oranje verkiest boven Marokko. AZ-linksback Wijndal en Ajax-verdediger Schuurs (beiden twintig jaar) speelden vorig seizoen nog in Jong Oranje.

Het Nederlands elftal werkt met een selectie van 23 man toe naar de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Beide wedstrijden in de Nations League worden in de lege Johan Cruijff ArenA gespeeld.

Eerder op vrijdag werd bekend dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eenmalig een uitzondering maakt voor Oranje, zodat spelers die in risicogebieden woonachtig zijn niet in quarantaine hoeven.

Blind na afgaan defribilator niet in selectie

Uit de voorselectie, die nog door de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman werd gemaakt, vielen vrijdag Daley Blind (Ajax), Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs (allen AZ), Davy Prӧpper (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Kenny Tete (Olympique Lyon), Jeroen Zoet (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) af.

Blind wordt nog nader onderzocht, nadat dinsdag tijdens een oefenduel van Ajax de inwendige defribilator bij zijn hart was afgegaan. In afwachting van dat onderzoek komt de verdediger niet in actie.

De dertigjarige Fer speelde op het WK van 2014 in Brazilië zijn laatste interland en kwam in totaal elf keer uit voor Oranje. Norwich City-doelman Krul (32) speelde in 2015 de laatste van zijn acht interlands.

Selectie Oranje

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Perr Schuurs (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Leroy Fer (Feyenoord), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Quincy Promes (Ajax).