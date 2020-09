De spelers van het Nederlands elftal hoeven tijdens de komende interlandperiode niet in quarantaine. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een uitzondering gemaakt voor Oranje, bevestigt de KNVB vrijdag tegenover NU.nl.

Het Nederlands elftal bestaat voor een deel uit internationals die in Engeland, Spanje en Frankrijk spelen. Zij zouden bij aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken beide landen als 'oranje' gebieden heeft aangemerkt.

De uitzondering geldt vooralsnog alleen voor de wedstrijden in de Nations League tegen Polen (4 september) en Italië (7 september). Door het besluit van het ministerie kan interim-bondscoach Dwight Lodeweges zijn sterkste selectie samenstellen, die later vrijdag is bekendgemaakt.

"We zijn blij dat onze overheid deze oplossing heeft gerealiseerd en Nederland nu niet achterblijft bij de rest van Europa", schrijft de KNVB in een reactie. "Dat is goed voor het Nederlandse voetbal en hierdoor kunnen de miljoenen fans Oranje weer in actie zien, daar hebben we met z'n allen lang naar uitgekeken."

Onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk hoeft dankzij de uitzondering van het ministerie geen tien dagen in quarantaine bij aankomst in Nederland. (Foto: Pro Shots)

Oranje-internationals gaan in een bubbel

De KNVB meldt bovendien dat er voorzorgsmaatregelen worden getroffen als de internationals maandag arriveren in Zeist. De spelers zullen in een bubbel leven en afgeschermd worden van buitenstaanders. Ze reizen met eigen charters en bussen naar Nederland. Bovendien wordt iedereen veelvuldig op COVID-19 getest. De eerste test staat bij de eerste groepsbijeenkomst gepland.

De KNVB vroeg het ministerie vorige week om een uitzondering voor de internationals, waaronder ook de Oranje-vrouwen, die op 18 september een wedstrijd in en tegen Rusland spelen. Daarmee volgde de voetbalbond het advies van de UEFA, dat de bonden in een videoconferentie had opgeroepen om bij de nationale overheden te vragen om een uitzondering voor de internationals.

De wedstrijd tegen Polen en Italië worden zonder publiek gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Op last van de UEFA zijn bij alle interlands tot en met 24 september geen toeschouwers welkom om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.