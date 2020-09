Virgil van Dijk is fit genoeg om zaterdag mee te doen bij Liverpool in de strijd om het Community Shield tegen Arsenal. De aanvoerder van Oranje heeft weinig last meer van een hoofdblessure.

Van Dijk verwondde zich dinsdag in een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg in Oostenrijk (2-2) en moest zich laten vervangen. Er stond sindsdien een klein vraagteken achter zijn inzetbaarheid tegen Arsenal.

"Het gaat goed met hem, al ziet hij er nog niet goed uit door de wond op zijn hoofd. Maar afgezien daarvan zou het goed moeten komen", aldus Liverpool-manager Jürgen Klopp over de verdediger.

Klopp kan zeer waarschijnlijk nog niet beschikken over Trent Alexander-Arnold - hij is na blessureleed wel op de weg terug - en moet het sowieso zonder Jordan Henderson, Joel Matip, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri en Harry Wilson doen.

Georginio Wijnaldum is normaal gesproken wel 'gewoon' van de partij, al gaat in buitenlandse media het gerucht rond dat Liverpool zijn in 2021 aflopende contract niet verlengt en dat Ronald Koeman hem naar FC Barcelona wil halen.

Landskampioen Liverpool en FA Cup-winnaar Arsenal strijden op Wembley om de eerste prijs van het seizoen. De wedstrijd in Londen begint om 17.30 uur. De eerste speelronde van de Premier League is volgende week.