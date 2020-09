Chelsea heeft zich vrijdag versterkt met Thiago Silva. De 35-jarige topverdediger komt transfervrij over van Paris Saint-Germain, waar hij al had aangekondigd na acht jaar te vertrekken.

Silva, die vóór zijn tijd bij PSG voor AC Milan uitkwam, tekent een contract voor een jaar in Londen. In de verbintenis is een optie op een extra seizoen opgenomen.

"Ik kijk er enorm naar uit om volgend seizoen deel uit te maken van de sterke ploeg van Frank Lampard. Het is een eer om hier op Stamford Bridge te spelen", aldus Silva, die 89 keer uitkwam voor Brazilië.

De centrale verdediger heeft als PSG-aanvoerder zeer succesvolle jaren achter de rug. Hij won 22 prijzen met de Franse topclub, waaronder 7 landstitels. Het grote doel van PSG, het winnen van de Champions League, werd niet behaald.

Na Hakim Ziyech (Ajax), Timo Werner (RB Leipzig) en Ben Chilwell (Leicester City) is Silva de vierde grote zomeraanwinst van Chelsea. Mogelijk komt daar nog Bayer Leverkusen-vedette Kai Havertz bij, die al lange tijd wordt gevolgd door de Londenaren.

In het eerste seizoen onder manager Lampard eindigde Chelsea als vierde in de Premier League, wat betekent dat de club in het nieuwe seizoen Champions League-voetbal speelt.