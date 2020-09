Henk Veerman keert terug bij sc Heerenveen. De Friezen hebben de 1,99 meter lange spits vrijdag na twee jaar teruggehaald van St. Pauli, waar hij nog een contract voor een jaar had. Hij tekent tot medio 2023.

De 29-jarige Veerman verliet Heerenveen in de zomer van 2018 na 3,5 jaar voor een Duits avontuur. Namens de club uit de Tweede Bundesliga kwam hij in twee seizoenen tot zeventien doelpunten in 39 officiële wedstrijden.

Heerenveen kan Veerman goed gebruiken, want de ploeg van coach Johnny Jansen kent vooralsnog een slechte voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er werden tot dusver vier oefenwedstrijden gespeeld, die allemaal verloren gingen.

"We kennen Henk en Henk kent ons. In Duitsland is hij in een fysiek sterke competitie een nog betere spits geworden dan hij al was", aldus technisch manager Gerry Hamstra. "Henk is met zijn scorend en voetballend vermogen, ervaring en persoonlijkheid een meer dan welkome versterking voor onze selectie."

Heerenveen heeft nu voor iedere linie een speler aangetrokken. Eerder werden keeper Erwin Mulder, verdediger Joaquín Fernández en middenvelder Sieben Dewaele vastgelegd.

De Friezen oefenen nog tegen VfL Osnabrück en PEC Zwolle en beginnen het Eredivisie-seizoen op 12 september met een thuiswedstrijd tegen Willem II.