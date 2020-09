Harry Maguire heeft donderdag voor het eerst zijn verhaal gedaan over zijn arrestatie in Griekenland en de gebeurtenissen daaromheen. De aanvoerder van Manchester United liet weten dat hij zelfs vreesde voor zijn leven.

"Ik dacht dat we werden ontvoerd", vertelde Maguire in een exclusief interview met de BBC. "We zaten op onze knieën met onze handen in de lucht en ze begonnen ons te slaan, vooral op mijn benen. Ik dacht er geen seconde aan dat het politie kon zijn, dus ik probeerde in paniek weg te rennen. Ik vreesde voor mijn leven."

Maguire bracht vorige week twee dagen in een cel door nadat hij was gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een vechtpartij op het Griekse eiland Mikonos. Volgens Griekse media heeft hij met twee anderen ook meerdere politieagenten aangevallen. Hij zei echter onschuldig te zijn en kwam afgelopen zaterdag op vrije voeten.

"Het was verschrikkelijk om twee nachten in de cel te zitten", liet hij weten. "Ik kon het niet geloven. Dat was de eerste keer dat ik überhaupt een cel vanbinnen heb gezien en dat wil ik niet nog eens meemaken. Dit wens ik niemand toe."

Afgelopen dinsdag werd de 27-jarige verdediger door een Griekse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en 10 dagen vanwege zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en pogingen tot omkoping na zijn aanhouding. Hij hoeft die straf echter niet uit te zitten omdat het om een gevangenisstraf van twee jaar of minder gaat en het zijn eerste overtreding in Griekenland is.

Harry Maguire kreeg een celstraf van 21 maanden en 10 dagen, maar hoeft die niet uit te zitten. (Foto: Pro Shots)

'Excuses maak je alleen als je iets verkeerd hebt gedaan'

Maguire vindt niet dat hij zijn verontschuldigingen moet aanbieden voor zijn gedrag. "Die maak je alleen als je iets verkeerd hebt gedaan. De situatie heeft wel een van de grootste clubs ter wereld duidelijk in de problemen gebracht, dus ik heb er spijt van dat de supporters en de club dit hebben moeten doorstaan."

De 26-voudig Engels international liet al weten dat hij in beroep gaat tegen het vonnis. "Nu hebben we meer tijd om ons voor te bereiden op de rechtszaak en om bewijs te verzamelen. Ik heb er vertrouwen in dat de waarheid boven tafel zal komen", besloot hij.

Vanwege de uitspraak van de rechter besloot bondscoach Gareth Southgate om Maguire uit de Engelse selectie te zetten. Manchester United kondigde aan met de speler in gesprek te gaan over zijn rol als aanvoerder.