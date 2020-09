Giorgio Chiellini keert na ruim een jaar afwezigheid terug in de Italiaanse nationale selectie. De 36-jarige verdediger van Juventus is donderdag door bondscoach Roberto Mancini opgeroepen voor onder meer de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal.

Chiellini speelde vorig jaar in juni zijn laatste interland. Twee maanden later scheurde hij zijn kruisband af tijdens een training van Juventus, waardoor hij maanden uitgeschakeld was. In februari maakte de routinier zijn rentree, maar vanwege de coronacrisis kon hij nog niet in actie komen voor Italië.

Volgende week vrijdag kan Chiellini wel zijn rentree voor 'La Squadra Azzurra' maken. Dan openen de Italianen de Nations League met een thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Drie dagen later is Oranje de volgende tegenstander.

Mancini besloot in totaal maar liefst 37 spelers op te roepen. Verdediger Alessandro Bastoni (Internazionale), middenvelder Manuel Locatelli en de 33-jarige aanvaller Francesco Caputo (beiden Sassuolo) kregen voor het eerst een uitnodiging.

Het Nations League-duel tussen Nederland en Italië wordt op maandag 7 september gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Er is nog geen publiek welkom bij de eerste wedstrijden van het landentoernooi.

Oranje speelt op vrijdag 4 september onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges zijn eerste wedstrijd in de Nations League. Polen is dan de tegenstander in Amsterdam.