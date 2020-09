Arjen Robben doet zaterdag niet mee bij FC Groningen in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Duitsland. De 36-jarige aanvaller blijft in Nederland, waar hij een individueel programma afwerkt.

Robben maakte afgelopen zaterdag zijn comeback in het shirt van FC Groningen tijdens het oefenduel met Almere City, waarin hij zoals gepland het eerste half uur speelde.

Na die wedstrijd liet de 96-voudig Oranje-international al weten dat hij stap voor stap aan zijn fitheid werkt. "Ik ben er nog lang niet, maar ik zet goede stappen", zei hij onder meer.

Robben is niet de enige speler van FC Groningen die niet meereist naar Duitsland. Dat geldt ook voor Jan de Boer, Görkem Can, Ahmed El Messaoudi, Patrick Joosten en Nicklas Strunck.

De wedstrijd tegen Werder in het Duitse Lohne is de voorlaatste test in aanloop naar de Eredivisie-start voor de ploeg van trainer Danny Buijs. De voorbereiding wordt volgende week zondag in eigen stadion afgesloten met een wedstrijd tegen Arminia Bielefeld.