Gareth Barry zet donderdag na 23 jaar een punt achter zijn imposante loopbaan. De 39-jarige Engelsman speelde in totaal 653 duels in de Premier League en is daarmee recordhouder.

De profcarrière van Barry begon al in 1998 toen hij namens Aston Villa zijn debuut maakte in de Premier League. De middenvelder speelde met 'The Villans' in totaal twaalf seizoenen onafgebroken op het hoogste niveau.

In 2009 maakte Barry de overstap naar Manchester City, waar hij zijn enige twee prijzen wist te winnen. In het seizoen 2010/2011 werd de FA Cup gewonnen en jaar later pakte City de landstitel. In beide seizoenen was Barry veelal basisspeler.

Barry werd in 2013 verhuurd aan Everton en speelde daar vervolgens tot de zomer van 2017. Hij verruilde de ploeg uit Liverpool voor West Bromwich Albion, wat zijn laatste club is geworden. In het eerste seizoen bij WBA speelde Barry nog in de Premier League, waardoor hij in september 2017 het record van meeste PL-duels kon overnemen van Ryan Giggs (632).

Daar kwamen vervolgens nog twintig duels op het hoogste niveau bij. De laatste twee seizoenen speelde Barry met West Bromwich Albion in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Barry kwam in die 653 Premier League-duels tot 53 goals en 51 assists. Hij bezit daarnaast het record van meeste gele kaarten in de Premier League (123). Ook speelde hij 53 interlands voor het Engelse elftal (drie treffers).