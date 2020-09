Paul Pogba en Tanguy Ndombele zijn donderdag niet opgenomen in de selectie van Frankrijk voor de komende Nations League-wedstrijden. Beide middenvelders hebben een besmetting met het coronavirus opgelopen.

De 27-jarige Pogba zou na ruim een jaar zijn rentree maken in de selectie van bondscoach Didier Deschamps. In plaats daarvan zit de speler van Manchester United net als Tottenham Hotspur-speler Ndombele in quarantaine.

Pogba kwam op 11 juni vorig jaar voor het laatst in actie namens 'Les Bleus'. In de zes wedstrijden die volgden, ontbrak de 69-voudig international wegens blessureleed.

Deschamps heeft de pas zeventienjarige Eduardo Camavinga van Stade Rennais aangewezen als vervanger van Pogba. De jongeling is er voor het eerst bij, net als Olympique Lyon-middenvelder Houssem Aouar en verdediger Dayot Upamecano van RB Leipzig.

Frankrijk start het nieuwe Nations League-seizoen volgende week zaterdag met een wedstrijd in en tegen Zweden. Drie dagen later is Kroatië de tegenstander in het Stade de France in Parijs.

Overigens zouden United en Tottenham niet de enige Engelse topclubs met COVID-19-gevallen zijn. Volgens Britse media is er bij Chelsea sprake van acht besmettingen, waarbij de namen van Jorginho, Ross Barkley, Emerson Palmieri, Michy Batshuayi, Mason Mount, Fikayo Tomori, Tammy Abraham en Christian Pulisic worden genoemd.