Met Cambuur en De Graafschap die op revanche jagen en tal van andere clubs die ook op promotie hopen, begint vrijdag het Keuken Kampioen Divisie-seizoen. NU.nl neemt de favorieten door met Kees Kwakman, FOX Sports-analist en oud-speler van NAC Breda en FC Volendam.

1. SC Cambuur - 'Mühren is gebleven om te promoveren'

"Ik zie Cambuur als de absolute favoriet voor de titel. En het is ook gebrand op promotie, omdat het vorig seizoen bovenaan stond toen de competitie werd stilgelegd. Met nagenoeg dezelfde selectie als nu."

"Ook Robert Mühren, de topscorer, is in Leeuwarden gebleven om dit jaar wél te promoveren. En dat zit er best in, want onder trainer Henk de Jong heeft Cambuur een duidelijk idee van voetballen. Zowel bij balbezit als bij balverlies weten de spelers wat ze moeten doen. Het zit goed in elkaar."

Robert Mühren scoorde vorig seizoen 26 keer voor SC Cambuur. (Foto: Pro Shots)

2. De Graafschap - 'Snoei gaat niet voor mooi voetbal'

"Ook De Graafschap is een titelkandidaat, maar op papier zijn ze wel iets minder sterk dan Cambuur. Met Ralph Seuntjens en aanwinst Johnatan Opoku kunnen ze op een fysieke en opportunistische manier spelen. Dat werkt in de Keuken Kampioen Divisie meestal wel, maar onder trainer Mike Snoei zal De Graafschap niet voor het mooie voetbal gaan."

"Het spel is misschien net iets te veel op individuele bevliegingen gericht, al hebben ze wel snelheid en scorend vermogen."

Ralf Seuntjens was vorig seizoen zestien keer trefzeker voor De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

3. Jong Ajax - 'Ünüvar, Rensch en Taylor kunnen het verschil maken'

"We hebben de afgelopen seizoenen gezien dat Jong Ajax zich kan mengen in de titelstrijd en ik ga ervan uit dat dat dit jaar weer lukt. Er loopt namelijk weer aardig wat talent rond."

"Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Naci Ünüvar maakten in de voorbereiding minuten bij het 'grote' Ajax, maar zullen tijdens het seizoen vooral in de Keuken Kampioen Divisie te vinden zijn. En daar kunnen ze het verschil maken."

De zeventienjarige Naci Ünüvar wordt gezien als een van de grootste talenten van Ajax. (Foto: Pro Shots)

4 t/m 8. De outsiders - 'FC Volendam mist ervaring'

"Net onder de drie titelfavorieten zie ik een aantal teams die voor het kampioenschap net tekortkomen. Maar de play-offs moeten ze net halen. NAC Breda heeft met Maurice Steijn een ervaren trainer binnengehaald. Een uitstekende zet, maar bij NAC is het publiek ook belangrijk. Misschien hebben ze in Breda daarom wel de meeste last van wedstrijden spelen in een leeg stadion."

"Ook FC Volendam zal zich met de bovenste teams kunnen meten. Maar het mist wel ervaring en in de breedte is het niet top."

"Almere City heeft flink geïnvesteerd en heeft best een brede selectie. Het wordt tijd dat het een keer in de top vijf eindigt. Dat is de club nog nooit gelukt. En dan heb je nog Excelsior. Dat vond ik vorig jaar tegenvallen. Het was heel wisselvallig, en dat moet dit jaar beter."

"NEC noem ik ook nog. In Nijmegen hebben ze veel jonge spelers. Het is heel erg afwachten hoe zij zich ontwikkelen. Met de 36-jarige Édgar Barreto heeft NEC wel wat ervaring gehaald, maar hij is nog niet fit. Ik betwijfel of alles op zijn plek valt in Nijmegen."